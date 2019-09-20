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Engelsiz Projesi hayata geçti

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019
Engelsiz Niğde Projesi hayata geçti
NİĞDE Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Engelsiz Niğde Projesi" Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in talimatları doğrultusunda Niğde'de uygulanmaya başlandı. Engelli çocukların aileleri ile bir arada oyun parklarını kullanarak hoşça vakit geçirmeleri ve sosyal hayata adapte olarak topluma kazandırılmasını hedefleyen Engelsiz Niğde projesi kapsamında engelli parkları, pilot bölge olarak belirlenen Efendibey Mahallesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Selçuk Mahallesi, Nar Mahallesi, Dere Mahallesi, Özbelde ve İlhanlı Mahallesinde kurulumu gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Şehrimizde toplumun her kesimine hitap eden çalışmalar" dedi.
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Engelsiz Niğde Projesi hayata geçti
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