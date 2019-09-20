Narenciye Festivali’nin hazırlıkları sürüyor

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ile süsleme yapma konusunda Türkiye'nin ilk ve en büyük festivali olan, Mersin Valiliği himayesinde ve Mersin Ticaret Borsası koordinasyonunda düzenlenen Mersin Narenciye Festivali'nin 7'ncisi bu yıl 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek. Festivalin hazırlıkları devam ederken Mersin Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, yediden yetmişe Narenciye Festivali için tek vücut olması gerektiğini belirtti. Özdemir, "Böylesi organizasyonlarda ulaşılabilecek en üst nokta hiçbir zaman yoktur. Mersin'in ve Mersin'lilerin festivali olan Narenciye Festivali'nin daha da başarılı olabilmesinin yolu, kendisini sürekli olarak geliştirebilmesinden geçmektedir. Bu doğrultuda, icra kurulumuzun çalışmalarının yanında başta tüm Mersin'lilerin önceki yıllarda olduğu gibi festivalimizi sahiplenmesi ve kentimizin tüm dinamiklerinin tek vücut olarak hareket etmesi büyük önem arz etmektedir" dedi. Mersin tüm değerlerinin festivalde yer alacağını ifade eden Özdemir, "İcra kurulu olarak festivale ilişkin günlük çalışmalarımızın yanında, düzenli bir şekilde toplantılar gerçekleştiriyor, özeleştiride bulunuyor, eksiklerimizi tespit ediyor ve en ince detayına kadar planlamalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.