Film gibi rehine operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

KAYSERİ'DE internet üzerinden satışa koyulan iki ayrı otomobili satın almak için Adana'dan yola çıkan 29 yaşındaki S.B. ve 31 yaşındaki arkadaşı M.K., daha önce bağlantı kurdukları Alaattin E. ve Emre B.'ye 50 bin lira ödeme yaptı, ancak noter kapalı olduğu için devir-teslim yapamadan Adana'ya döndü. İkili, bir süre sonra hem kalan parayı ödemek, hem de otomobilleri teslim almak için Alaattin E.'ye ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Tekrar Kayseri'ye giden ikili, Emre B.'yi kaçırıp, babasından fidye istedi. Polis, ölümle tehdit edilen genci film gibi bir operasyonla kurtardı.