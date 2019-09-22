Gaziantep basketbol grubu ikinci tamamladı

GEÇIRDIĞI trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası üçüncü gününde A Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 98-78 yendi. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk peridoyunu Bahçeşehir Koleji 20-17 önde tamamladı. İkinci periyodu 47-39 önde tamamlayan Gaziantep, üçüncü periyodu da 75-62 üstün bitirdi. SON çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol müsabakayı 98-78 kazandı. Bu sonuçla grup maçları tamamlandı. A Grubu'nu yenilgisiz tamamlayan TOFAŞ, B Grubu'nun lideri Lokomotiv Kuban'la birincilik maçı oynayacak. A Grubu'nu ikinci tamamlayan Gaziantep Basketbol, B Grubu'nun ikincisi Darüşşafaka Tekfen'le, A Grubu'nu üçüncü tamamlayan Bahçeşehir Koleji ise B Grubu'nun üçüncüsü OGM Ormanspor'la mücadele edecek.