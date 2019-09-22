Ruslar engellilere semıner verdı

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Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle düzenlenen 'Ruhun Yelkenleri' projesinin Akdeniz yolculuğu, Marmaris ve Antalya'dan sonra Mersin'de devam etti. Engelli insanlar ve toplum arasında yeni pozitif bir etkileşim modeli oluşturmak amacıyla 2011 yılından bu yana düzenlenen ve 14 Eylül'den 3 Ekim 2019'a kadar sürecek olan projenin Akdeniz etabı Türkiye, Kıbrıs ve Mısır'da gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında, yat gezisinden sosyal ve kültürel aktivitelere kadar çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 'Ruhun Yelkenleri' katamaranının rotasını Marmaris, Antalya, Kumkuyu, Taşucu, Limasol (Kıbrıs), İskenderiye (Mısır) ve Marmaris durakları oluşturuyor. Yolculuk Rusya, Letonya, İsveç, Ermenistan ve diğer ülkelerden engelli olan ve olmayan insanların katılımıyla gerçekleştiriliyor. 2011'den bu yana, engelli insanlar da dahil olmak üzere oluşturulan kapsamlı takımlar, dünyanın farklı yerlerinde 15 geziye katıldı. 'Ruhun Yelkenleri' projesi, kapsamlı yatçılığı, bir insanın özel yeteneklerinin ve becerilerinin dışavurumunun açık bir modeli olarak geliştirmeyi hedefliyor. Proje Yöneticisi Oleg Kolpashchikov, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ve Mersin İl Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim en büyük değerimiz insanlar" dedi.