Trafikte tartıştıkları albayı bıçakladılar

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Adana'da, trafik kazası sonrası tartıştıkları albay ve arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, albay R.B.'nin (48) kullandığı otomobil ile içinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası hafif ticari araçtakiler, albay R.B. ve yanındaki arkadaşı Y.Ö. (55) ile tartıştı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada, R.B. ve arkadaşı bıçakla yaralandı. Şüpheliler, R.B'nin kullandığı araçtan iki cep telefonu alıp olay yerinden kaçtı. Yaralılar daha sonra ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılarak tedavialtına alındı. Bir süre sonra zanlılar Hazar K, Mahsun G, Abdullah Y, ve yaşı 18'den küçük olduğu belirtilen R.Ö. ve M.Y. polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheliler, araçlarında oluşan hasar için karşı tarafın kendilerine cep telefonlarını verdiğini öne sürdü. İşlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, olayda bıçağı kullandığı iddia edilen Hazar K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.