Yoksulun yakacağı parklardaki ağaçlar

BUGÜN NELER OLDU

Şehitkamil Belediyesi, yol kenarları ve yeşil alanlardaki ağaçların budamalarından elde edilen odunları dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtıyor. Bu yıl bin 200'ün üzerinde dar gelirli aileye 500'er kilo odun yardımı yapılacak. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık alanında dar gelirli ailelere verilmek üzere biriktirilen odunlar, işçiler tarafından hızar makinesiyle küçültülerek depoda istifleniyor. Daha sonra 50'şer kilogram halinde çuvallara doldurulan odunlar, Şehitkamil Gıda Bankası tarafından belirlenen dar gelirli ailelerin evlerine araçlarla teslim ediliyor. Her aileye 10 çuval halinde 500 kilogram olarak dağıtılan odunlar, bu yıl bin 200'ün üzerinde aileye ulaştırılacak.