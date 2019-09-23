Belediye kültür merkezi yeni sezona hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inSilifke İlçe Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Kültür ve Sanat Merkezinde sezon hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ön plana çıkan Silifke Belediyesi, genç yaşlı herkesi sinema filmleriyle buluşturmaya devam ederken, nezih bir mekânda dijital sinema cihazıyla kaliteli hizmet sunmayı sürdürüyor. Kültür merkezinde filmler, tüm Türkiye ile aynı anda vizyona girerek Silifke halkıyla buluşturuluyor. Belediye kültür kerkezinde bazı yenilik ve bakım çalışmaları yapıldığını belirten Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Sinema salonumuzun bakım çalışmaları tamamlanmak üzere. Salonumuzda bulunan son teknoloji sinema cihazı sayesinde, filmler rahatça izlenebilecek ve dijital ortamda sinema izlemenin mutluluğunu yaşayacağız. Yeni sezonda birçok vizyon filmleri getirmeye ve halkımızın izlenimine sunmaya devam edeceğiz" dedi.