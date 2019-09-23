Niğde Belediyesi üç tesisi hizmete açtı

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NiğdeBelediyesi tarafından yapılan içinde nikah salonu, gençlik merkezi ve trafik eğitim pistinin bulunduğu kompleks, hizmete girdi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Efendibey Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanındaki tesisin açılışında, kompleksin sevindirici ve memnuniyet verici bir yatırım olduğunu söyledi. Vali Şimşek, komplekste vatandaşların daha modern ve konforlu hizmet alacağını belirterek, "Bakanlığımızın önem verdiği projelerden birisi olan Trafik Eğitim Pisti'nin ihtiyacının farkına vararak belediyemiz bu trafik eğitim pistini Niğde halkının hizmetine sunmuştur. Biz çocuklarımızı ne kadar erken yaşta eğitebilirsek onları ne kadar trafik kültürüyle erken yaşta buluşturabilirsek gelecekte de trafik kurallarına uyan ve trafik kurallarını içselleştiren bir nesil oluşturabiliriz. Bu örnek tesislerin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Türkiye standartlarının üzerinde olan kompleksimizi vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Profesyonel bir anlayışla hizmet verecek tesisimizde spor yapacak vatandaşlarımız diyetisyen, psikolog ve çocuk kreşi hizmetlerimizden faydalanarak kaliteli zaman geçirebileceklerdir. Tesisimizin diğer örneklerini şehrimizin ihtiyaç duyulan bölgelerine kuracağız. Daha güzel hizmet binalarını halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.