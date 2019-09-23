Niğde polisinden okul önlerinde denetim

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Çocuklarıngüvenliği için uygulamaya konulan " Güvenli Okul Projesi " kapsamında Niğde polisi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Narkotik, asayiş ve çocuk şubesi ekipleri, belirlenen okul önlerinde ve çevresinde 19 ekip ve 98 personelle uygulama gerçekleştirdi. Okul çevrelerindeki şüpheli kişiler tek tek sorgulandı. Emniyet Müdürü Saim Cebeloğlu'nun da katıldığı denetimleri yerinde inceleyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek denetimler hakkında bilgi aldı. Vali Şimşek, öğrencileri, geleceğe en iyi şekilde hazırlayıp sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamak için bu tür tedbirleri devam edeceğini kaydetti. Şimşek, "Biz özellikle okulların çevre güvenliğine önem veriyoruz. Bu anlamda okullarımızı, risk guruplarına göre sıraladık. Riskli okullarımıza özellikle asayiş, narkotik ve çocuk şubeden ekipler görevlendirdik. Ayrıca güvenlik sistemleri kurarak okul çevrelerini kameralarla daha güvenli hale getirdik" dedi.