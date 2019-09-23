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GaziantepŞehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Temiz Okul, Temiz Aile, Temiz Mahalle' etkinliğine katıldı. Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı, öğrencilerle birlikte yürüyüş yaparak 'temizlik' konusuna dikkat çekti. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından Türkan Mehmet Akcan İlkokulu'nda 'Temiz Okul, Temiz Aile, Temiz Mahalle' etkinliği düzenlendi. Farkındalık amacı oluşturma amacını taşıyan etkinlik kapsamında öğrenciler, pankart açıp protokol eşliğinde sloganlaratarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonunda Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı öğrencilere boyama kitabı ve kalem hediye etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bizim amacımız; farkındalığı arttırabilmek. 'En büyük temizlik, kirletmemektir' sloganıyla yola çıkıyoruz. Geçmiş dönemlerde okullarımızda vermiş olduğumuz eğitimlerle aynı zamanda hareketlilik etkinliğini de araya katarak çocuklarımıza kirlenen sokakları temizlettik, sokakların kirletilmemesi gerekliliğini öğrencilerimize uygulamalı olarak göstermeye çalıştık" dedi.