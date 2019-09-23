Yedikuyular yolu kışa hazırlanıyor

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KahramanmaraşBüyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yol genişletme ve asfalt çalışmaları sürdürülen Yedikuyular Yolunda çalışmaları yerinde inceledi. Başta Yedikuyular Kayak Merkezi olmak üzere Bertiz mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda incelemelerde bulunan Başkan Güngör, yolun eksiklerinin giderilerek kış sezonuna hazırlandığını söyledi. Başkan Güngör, "Yedikuyular Kayak Merkezi ve Bertiz yolumuzu kış sezonuna hazırlıyoruz. İmar Komisyonu üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla Yedikuyular bölgemizi yerinde inceledik" ifadelerini kullandı.