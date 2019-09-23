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Yedikuyular yolu kışa hazırlanıyor

Büyükşehir Beledi Başkanı , yol genişletme ve asfalt serim çalışmaları devam eden incelemelerde bulunarak yolun kış sezonuna hazırlandığını ifade etti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019
Yedikuyular yolu kışa hazırlanıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yol genişletme ve asfalt çalışmaları sürdürülen Yedikuyular Yolunda çalışmaları yerinde inceledi. Başta Yedikuyular Kayak Merkezi olmak üzere Bertiz mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda incelemelerde bulunan Başkan Güngör, yolun eksiklerinin giderilerek kış sezonuna hazırlandığını söyledi. Başkan Güngör, "Yedikuyular Kayak Merkezi ve Bertiz yolumuzu kış sezonuna hazırlıyoruz. İmar Komisyonu üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla Yedikuyular bölgemizi yerinde inceledik" ifadelerini kullandı.
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Yedikuyular yolu kışa hazırlanıyor
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