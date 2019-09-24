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Süslü kadınlar bisiklet turu attı

, ve ’de kadınlar, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletle tur attı

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Süslü kadınlar bisiklet turu attı
Adana, Hatay ve Mersin'de, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda renkli kıyafetler giyen kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle şehirde tur atarak Merkez Park'ta buluştu. Burada fotoğraf çektiren kadınlar, müzik eşliğinde oynadı. Süslü Kadınlar Adana sorumlusu Ezo Üge, bisiklete uygun olmayan yollara, bisikletli ölümlerine ve bisikletin motorlu araçlar gibi bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekmek için farkındalık etkinliği yaptıklarını söyledi. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir grup kadın, bisikletleriyle şehir turu attı. Mersin'deki etkinlikte ise Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan kadınlar, bisikletleriyle alanda güzel görüntüler oluşturdu.
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Süslü kadınlar bisiklet turu attı
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