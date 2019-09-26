AR-GE ve Tasarım Merkezleri’nde avantaj

BUGÜN NELER OLDU

Hacı Sabancı Organize Sanayi (AOSB) Bölge Müdürlüğü'nce, sanayiciler ve çalışanlara eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi kapsamındaki "Ar- Ge Teknoloji Yönetimi" programı devam ediyor. Program kapsamında, katılımcılara bu kez, AR-GE ve Tasarım Merkezlerine sağlanan vergi avantajları anlatıldı. AOSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen,"ARGE ve Tasarım Merkezlerinde/ AR-GE Projelerinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi"ne, SMMM ve Bağımsız Denetçi Hakan Düzenli konuşmacı olarak katıldı. Düzenli, "AR-GE ve Tasarım ile Teknokentlerde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları" başlıklı sunumunda, AR-GE teşviklerinin, Vergi ve Vergi Dışı teşviklerden oluştuğunu belirterek, "İşverenler, doğrudan AR-GE ve Tasarım ile ilgili yaptıkları toplam harcamaları hem 5 yılda indirim konusu yapıyor, hem de 'Yeniden Değerleme' oranını sürekli uygulayarak, süre kısıtlaması olmaksızın bitene kadar devredebiliyor" dedi.