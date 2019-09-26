Melih ABİ: 85010 Sokakta oturanlar hırsızlardan şikayetçi

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da 100. Yıl Mahallesi 85010 Sokak'ta oturan Süleyman Aslan hırsızlardan şikayetçi.Mahallede hırsızlık olayları çok artmış.Son 5 ayda 10 eve girildiğini ifade eden Aslan, bugüne kadar olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi.Aslan, "Otoyolda tel örgülerin bulunmadığı taraftan geliyorlar.Eğer otoyolun bulunduğu yerlerde önlemler alınırsa hırsızlık olaylarının çözüleceğine inanıyoruz" diyor.Vatandaşın malını çalanlardan hesap sorulmalı.Tabii önlem de alınmalı...Böyleleri meydanı boş sanmasın.kent merkezindeki Kuşlu Cami olarak bilinen Küçük Minare Camisi önündeki kuşların bulunduğu alanın en az haftada bir gün yıkanıp temizlenmesi şart.Ahmet Feyzioğlu, "Cami önündeki meydanda güvercinlerin bulunması insanların onlara yem atması cami çevresini kirletiyor.Ayrıca bayat ekmeklerin ıslatılarak kuşlara verilmesi alanda pis kokulara sebep oluyor.Temizlenirse bu kokulardan kurtulmuş olacağız" diyor.Cami önü haftada bir gün yıkanırsa temiz kalır.Hadi bakalım başkan iş yine senin!