Milyonları çaldılar 3 yıl yatıp çıkacaklar

Adana'da 90 gün önce özel güvenlik şirketine ait 4 milyon 795 bin Euro çalıp kayıplara karışan şüpheliler, gasp polisi bünyesinde kurulan özel ekip tarafından teker teker yakalandı. Hakim karışına çıkarılan zanlılardan soygunun planlayıcısı ve parayı çalan Burak Ekinci, olayın planlayıcı konumda olan Mehmet Emin Gergersoy ile Mehmet Gül ve soygundan sonra kaçtıkları lüks aracı temin eden Hasan Bozdoğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Polisin enselediği soyguncuların çaldığı 32 milyon liranın sadece 1 milyon lirası ele geçirildi. Zanlıların "Nitelikli hırsızlık, güveni kötüye kullanma" suçlarından yargılanacaklarını belirten ceza avukatı İbrahim Emre Ediboğlu,"32 milyon lirayı çalan zanlılar 1 ya da 7 yıl arasında ceza alabilirler. Eğer mahkeme cezayı en üst sınırlardan vermezse kısa sürede cezaevinden yatıp çıkarlar. Ayrıca şüpheliler hakkında bu suçlarla ilgili olarak kovuşturma yapılabilir" dedi.

KENDİ ŞİRKETİNİ SOYDU

Büyük vurgun 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde bulunan bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinde meydana geldi. Firmada 2013 yılından bu yana özel güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran'da şirketinin bir devlet bankasına ait 4 ayrı ATM'ye yatırması için verdiği paradan yanında çalışan güvenlik görevlisi C. K.'ya 395 bin eksik yatırmasını söyledi. Bankamatiğe yatırılmayan parayı Burak Ekinci aldı. Yapılan şikayet üzerine şirkete denetleme gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti. Açığını kapatmak isteyen Burak Ekinci, eşinin akrabası olan Mehmet Emin Gergersoy'dan "Bana acil 400 bin lira para lazım" diyerek borç istedi. Geçen birkaç gün içinde Mehmet Emin Gergersoy, Ekinci'nin istediği parayı bulamadı. Yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını anlayan güvenlik amiri Burak Ekinci, çalıştığı şirketi soymaya karar vererek planını Gergersoy ile Mehmet Gül'e anlattı. Her Cuma gelen paranın Pazartesi gününe kadar şirkette bırakıldığını bilen Burak Ekinci suç ortaklarına, "Parayı alır Gürcistan'a kaçarız. Olay fark edilene kadar biz yurt dışına çıkmış olur" dedi. Planını yapan 3 şüpheliden Gergersoy ve Gül, soygunda kullanılacak araç konusunda anlaşmazlığa düştü. Soygunda kendi araçlarını kullanmak istemeyen zanlılar plandan Hasan Bozdoğan'a bahsetti. Bunun üzerine de Bozdoğan, "Araç sorun değil, elemana da gerek yok. Bizzat ben katılırım" yanıtını verdi. Burak Ekinci, denetmenlerin daha erken geleceğini öğrenince soygun planını erkene çekti. Güvenlik amiri Ekici, 25 Haziran Salı günü 9 milyon Euro döviz sevkiyatı yapıldığı esnada yanındaki personele "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim" dedi ve içinde 4 milyon 795 bin Euro iki çuvalı alıp, kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçtı. Büyük vurgundan hemen sonra Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasan Bozdoğan'ın lüks aracıyla kayıplara karışan 4 zanlının yakalanması için talimatı verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 100 güvenlik kamerasını saniye saniye izledi. Yaklaşık 30 milyon lirayı çalan Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler 90 gün içerisinde teker teker yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Burak Ekinci, Mehmet Emin Gergersoy, Mehmet Gül ve Hasan Bozdoğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanırken 18 şüpheli şahıs Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı. Parayı parça parça toplayan polis şuana kadar çalınan paradan toplam 380 bin lira, 73 bin Euro, 82 bin lira değerinde altın ve 150 bin liralık lüks cep telefonu ele geçirdi. Bu da toplamda yaklaşık 150 bin Euro'ya denk geliyor. Toplam 32 kişinin yakalandığı olayda firari bir kişinin bulunmadığı öğrenilirken polis yaklaşık 4 milyon 645 bin Euro her tarafta arıyor. Soygunun yapıldığı şirket avukatlarının talebi doğrultusunda mahkeme kararıyla dosya kapsamında bulunan şüphelilerin mal varlıklarına haciz konulduğu öğrenildi. Parayı çalan Burak Ekinci 'Nitelikli hırsızlık' ve 'zimmetten' adliye sevk edildi. Olay anında gözcülük yapan Ahmet K. ve Mehmet Gül ile otomobil içinde bulunan Atilla, Sercan Bozdoğan kuzeni Hasan Bozdoğan, Mehmet Emin Gergersoy 'nitelikli hırsızlıktan' tutuklandı. Dosya kapsamında işlem gören diğer kişiler 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini gizleme' ve 'suç eşyasını kabul etmek' yargılanacak. Ceza avukatı İbrahim Emre Ediboğlu, "Soruşturma neticesinde, etkin pişmanlık gibi cezada indirim sağlayabilecek durumlar hariç olmak üzere, banka görevlisi hakkında 'Nitelikli hırsızlık' suçu için 3 yıldan 7 yıla kadar, 'Güveni Kötüye Kullanma' suçu için 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilir" dedi. Diğer şüphelilerinde yine "Nitelikli hırsızlık" suçundan üç yıldan yedi yıla kadar yargılanabileceğini kaydeden Ediboğlu, "Ayrıca 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu' için 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası , 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu" için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını Cumhuriyet Savcılığı talep edebilir. Ayrıca şüpheliler hakkında bu suçlarla ilgili olarak kovuşturma yapılabilir" dedi.