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Toros Kaplanı’nda parola galibiyet

oynadığı beş maçta tek galibiyeti bulunan bugün sahasında Altay’ı konuk edecek. maçla ilgili, “Ben takımıma güveniyorum. Haftayı üç puanla kapatacağız” diye konuştu

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019
Toros Kaplanı’nda parola galibiyet

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Altay'ı konuk edecek. Hazırlıklarını teknik direktör Levent Eriş gözetiminde sürdüren turuncu-beyazlı ekipte tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik adam Eriş, futbolcularıyla yakından ilgilenirken öğrencilerine sahada dikkatli olmaları konusunda uyarılanda bulundu. Sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirten Eriş, "Zor bir 90 dakika olacak. Taraftarımızın desteğiyle mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Son hafta istediğimiz sonuçları alamadık ancak kupa maçı ile moral bulduk. Ben takımıma güveniyorum. Gerçek oyunumuzu sahaya yansıtırsak haftayı üç puanla kapatabiliriz diye düşünüyorum" dedi.
Adanaspor'un

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Toros Kaplanı’nda parola galibiyet
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