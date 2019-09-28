Toros Kaplanı’nda parola galibiyet

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında bugün saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Altay'ı konuk edecek. Hazırlıklarını teknik direktör Levent Eriş gözetiminde sürdüren turuncu-beyazlı ekipte tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik adam Eriş, futbolcularıyla yakından ilgilenirken öğrencilerine sahada dikkatli olmaları konusunda uyarılanda bulundu. Sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirten Eriş, "Zor bir 90 dakika olacak. Taraftarımızın desteğiyle mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Son hafta istediğimiz sonuçları alamadık ancak kupa maçı ile moral bulduk. Ben takımıma güveniyorum. Gerçek oyunumuzu sahaya yansıtırsak haftayı üç puanla kapatabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Adanaspor'un

SILAHI EMEKA EZE

5 haftada 6 gol atan Adana ekibinin skoryükünü 3 golle Emeka Eze çekti. Başarılı forvetin Türkiye Kupası'nda da bir golü var