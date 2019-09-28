Yakın Doğu’dan bilim dünyasına bir dergi daha

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından, mimarlık, iç mimarlık, kent planlama ve tasarım, peyzaj planlama ve tasarım gibi alanları kapsayan makalelerin yer aldığı Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi (YDÜ-MFD) ilk sayısıyla yayın hayatına başladı. Yılda iki kez Eylül ve Mart aylarında, e-dergi ve basılı olarak yayınlanacak olan derginin ilk sayısının çıktığı bildirildi. E-derginin Eylül 2019 sayısına dergi.neu. edu.tr adresinden ulaşabiliyor. Editörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur'un, yardımcı editörlüğünü Doç. Dr. Buket Asilsoy'un yaptığı derginin ilk sayısında, çevreyle ilgili sorunlara çözüm üretilmesine katkı anlamında, mimarlık, planlama ve tasarım süreçlerini yöneten mimar, planlamacı ve tasarımcıların da önemli sorumlulukları olduğu gerçeğinden yola çıkarak, "sürdürülebilirlik" teması altında toplanan yazılar bulunuyor.