Kurtuluş’ta 100 bin sporcu yürüyecek

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aziantep Valisi Davut Gül, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 25 Aralık gününde 100 bin sporcu genç ile birlikte yürüyüş yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Vali Gül, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde görev yapan okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri bir araya gelerek 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vali Gül burada yaptığı konuşmada 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü yürüyüşünde 100 bin lisanslı sporcu ile yürümeyi hedeflediklerini kaydetti.