Kurtuluş’ta 100 bin sporcu yürüyecek

BUGÜN NELER OLDU

aziantep Valisi Davut Gül, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 25 Aralık gününde 100 bin sporcu genç ile birlikte yürüyüş yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Vali Gül, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde görev yapan okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri bir araya gelerek 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.