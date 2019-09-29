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Seri sürecek

Ligde beş maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Güney temsilcisi, Altınordu maçını kazanıp seriye devam etmek istiyor

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019
Seri sürecek
TFF 1. 6. Hafta kapanış mücadelesinde yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da Altınordu ile karşılaşacak olan Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Uğur Tütüneker, ligde bir çıkış yakaladıklarını bunu sürdürmek istediklerini belirterek, "Zor bir maç bizi bekliyor. Gerekli önlemleri aldık" dedi. Adana Demirspor'un hedefi olan bir takım olduğunu söyleyen Tütüneker, "Ligde puan cetveline baktığımızda beş maçtır mağlubiyetimiz yok. Bunu korumak istiyoruz. Altınordu maçına sıkı şekilde hazırlandık. Adana'ya mutlu dönmek, taraftarımıza galibiyet sevincini yaşamak istiyoruz. Bunun için sahaya çıkacağız" diye konuştu.
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Seri sürecek
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