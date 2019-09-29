Seri sürecek

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FF 1. 6. Hafta kapanış mücadelesinde yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı
'nda saat 19.00'da Altınordu
ile karşılaşacak olan Adana Demirspor
hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Uğur Tütüneker
, ligde bir çıkış yakaladıklarını bunu sürdürmek istediklerini belirterek, "Zor bir maç bizi bekliyor. Gerekli önlemleri aldık"
dedi. Adana Demirspor
'un hedefi olan bir takım olduğunu söyleyen Tütüneker, "Ligde puan cetveline baktığımızda beş maçtır mağlubiyetimiz yok. Bunu korumak istiyoruz. Altınordu maçına sıkı şekilde hazırlandık. Adana'ya mutlu dönmek, taraftarımıza galibiyet sevincini yaşamak istiyoruz. Bunun için sahaya çıkacağız"
diye konuştu.