Seri sürecek

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. 6. Hafta kapanış mücadelesinde yarın'nda saat 19.00'daile karşılaşacak olanhazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör, ligde bir çıkış yakaladıklarını bunu sürdürmek istediklerini belirterek,dedi.'un hedefi olan bir takım olduğunu söyleyen Tütüneker,diye konuştu.