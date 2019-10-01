Fen Edebiyat akademik yıla merhaba dedi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından 2019-2020 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla akademisyenler ve İdari personel için tanışma ve kaynaşma toplantısı düzenlendi. Toplantıda Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesi olarak tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric endeksine başvuracakları müjdesini verdi. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyhan Tükel, Prof. Dr. İ. Halil Elekcioğlu, Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halime Paksoy, akademisyenler katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesi olarak bu yıl, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren GreenMetric platformuna başvuracaklarını ifade etti.