Gazişehir’in adı değişti

SÜPER Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü kongre ile adını değiştirdi. Adı Gaziantep Futbol Kulübü
olarak değiştiren kırmızı-siyahlı takımı Süper Lig'e taşıyan Adil Sani Konukoğlu
ise onursal başkan yapıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, şehir ile el ele vererek çok güzel başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.
Büyükekşi, "Uzun yıllar Türkiye'yi temsil eden görevlerde bulunmuştum ve şimdi Gaziantep şehrini temsil edeceğiz. Burada yakalayacağımız hiç bir başarı sadece benim ve yönetim kurulunun olmayacaktır. Hedefimizi ilk on sıra içerisinde bitirmek olarak belirledik, inşallah bunu da hep beraber başaracağız. Kulübümüzün yeni adı hayırlı uğurlu olsun"
diye konuştu.