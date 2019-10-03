Eğitim ve kültür ilişkilerini geliştirecek protokol imzalandı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi ile Türk Halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar yapan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Girne Üniversitesi ve TÜRKSOY'a üye ülkeler arasında eğitim ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen protokole, Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemre Günsel Haskasap ile TÜRKSOY Başkanı Düsen Kaseinov imza koydu. Girne Üniversitesinden verilen bilgiye göre imzalanan söz konusu protokolle, Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki eğitim, kültür ve sanat alanlarında ortak projeler yürütülecek. Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Günsel Haskasap, TÜRKSOY ile yapılan protokolle Girne Üniversitesi'nin tüm TÜRKSOY üyesi ülkelere kapısını açtığını, TÜRKSOY üyesi ülkelerin de Girne Üniversitesi'ne kapılarını açtıklarını, işbirliği çalışmalarının bundan sonra çok daha yoğun bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.