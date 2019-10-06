Anamur turizminde çıta yükselecek

BUGÜN NELER OLDU

Kaymakamlığı'na atanan İstanbul Turizm'inden sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ayağının tozuyla Anamur'da turizmin gelişmesi, yaygınlaştırılması ulusal ve uluslararası platformlara taşınması konusunda toplantılara başladı. Ticaret ve sanayi odasında yapılan toplantıda ticaret ve sanayi odası başkan ve yöneticileri, turizm işletmecileri, acenteler, yüksek okul müdürleri ile seyahat, turizm ve eğlence hizmetleri bölüm yetkilileri katıldı. Kaymakam Gültekin, Anamur'da vizyon değişikliği yapacaklarını belirterek, özellikle kenttin turizm bölgesi olan İskele mevkiinde tüm görsel kirliliğinin kaldırılacağı ve yeni konseptlerle birlikte yeni bir görüntünün getirileceğini söyledi. Gültekin, turizm çalışmaları nedeniyle gittiği ülkelerden örnekler anlattı, Tecrübe ve birikimini Anamur için kullanacağını belirten Gültekin, "Anamur'a yeni geldim ama tüm görüşmelerimin cümleleri arasında hep turizm konusu geçiyor" dedi.