El sanatlarımızı gelecek nesıllere aktarmalıyız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü kursiyerlerinin eserlerinden oluşan serginin açılışına katıldı. Kültürpark'ta gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Başkan Güngör, "Bu programda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hemşerilerimiz Kahramanmaraşımızın kültürünü eserlerine nakşetmişler. Biz kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik çalışmaları destekliyoruz. Bu el işlerinin gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültürüne katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen kursların aynı zamanda sosyal bir etkinlik olduğuna da dikkat çeken Başkan Güngör, "Kursiyerlerimiz aynı zamanda burada birbirleriyle hasbihal edip, arkadaşlık geliştiriyorlar. Bu da günlük hayatın stresinden uzaklaşmalarına vesile oluyor. Burada ortaya çıkan eserler aynı zamanda ailelerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu çalışmamızın daha da geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Sergimizin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

SERGİ ZİYARETİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün konuşmasının ardından Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen el sanatları kursuna katılan vatandaşlara sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreninin ardından Başkan Güngör el emeği göz nuru eserlerden oluşan sergiyi ziyaret etti.