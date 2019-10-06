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Minikler yaya hakları için nöbet tuttu

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019
Minikler yaya hakları için nöbet tuttu
TRAFIKTE yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında "Yaya Geçidi Nöbeti" Gaziantep'te minikleri yollara döktü. Şehir merkezinde 100 farklı noktada binden fazla polisin de görev aldığı etkinlikte çok sayıda öğrenci Vali Davut Gül ile birlikte etkinliğe katılarak duyarlılık istedi. Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki bir yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de "Yaya Geçitlerinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla farkındalık etkinliğinin yapıldığını söyledi. Yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Gül, "Herhangi bir polisiye tedbir alınmadan sürücülerin yaya geçitlerinde yayaları gördüğü an durup yol vermesi gerekiyor" dedi
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Minikler yaya hakları için nöbet tuttu
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