Vali Özkan muhtarların taleplerini değerlendirdi

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Valisi Vahdettin Özkan, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Elbistanlı Muhtarlar ile Valilik Makamı'nda bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Kahramanmaraş'ın en büyük ilçesi olan Elbistan ilçesinde kamu yatırımları ve diğer hizmet alanlarında iyileştirilmesi gereken çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Vali Vahdettin Özkan, muhtarların sorumluluk alanları ile ilgili talepleri dinledi. Vali Vahdettin Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta dile getirdiği devletimizin temsilcilerinden olan muhtarlarımızın kamunun hizmeti noktasındaki eksikliklerin giderilmesi, halkın huzur sağlık ve sosyo ekonomik yöndeki beklentilerine cevap verecek kamu hizmetlerinin zamanında ulaşması için ilettiği taleplerin karşılanması için toplantıyı yaptık" dedi.