Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vali Özkan muhtarların taleplerini değerlendirdi

Vali Özkan muhtarların taleplerini değerlendirdi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019
Vali Özkan muhtarların taleplerini değerlendirdi
KAHRAMANMARAŞ Valisi Vahdettin Özkan, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Elbistanlı Muhtarlar ile Valilik Makamı'nda bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Kahramanmaraş'ın en büyük ilçesi olan Elbistan ilçesinde kamu yatırımları ve diğer hizmet alanlarında iyileştirilmesi gereken çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Vali Vahdettin Özkan, muhtarların sorumluluk alanları ile ilgili talepleri dinledi. Vali Vahdettin Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta dile getirdiği devletimizin temsilcilerinden olan muhtarlarımızın kamunun hizmeti noktasındaki eksikliklerin giderilmesi, halkın huzur sağlık ve sosyo ekonomik yöndeki beklentilerine cevap verecek kamu hizmetlerinin zamanında ulaşması için ilettiği taleplerin karşılanması için toplantıyı yaptık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Özkan muhtarların taleplerini değerlendirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN