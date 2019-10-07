Melih ABİ : E-5 karayolu dökülüyor kim ne zaman düzene sokacak?

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın ortasından geçen bir yol var.Eski adı E-5 olan bu yolun bakımsızlığından gına geldi.Kent merkezi fena değil.Ama mezarlıktan itibaren neredeyse İncirlik'e kadar kısım berbat!Yolun acilen yapılması şart!Yoğun ve hareketli bir yol.Asfalt köstebek yuvasına dönmüş!Rögar havalandırma taşları kırık!Demirleri çıkmış!Allah korusun bir araç geçse lastiğini patlattığı gibi sürücünün hayatını kaydırır.Niye yapmıyorsunuz arkadaş?Kimin bu iş?Karayollarının değil mi?Hadi bakalım düzeltin şu yolları.Güzel bir asfalt döşeyin.Çizgilerini de unutmayın.Otogardan itibaren yol çizgileri de yok çünkü.TARİHİMİZE sahip çıkmıyoruz.Adana'nın ünlü hamamları vardı.Tarihi o kadar eskilere dayanıyor ki!Eskilerimizin mutlaka bu hamamlarda bir anısı vardır.Tarihi hamamlar önemli.İlgi göstermemiz lazım!Ama gösterilmiyor.Çevreleri mezbeleliğe dönmüş.Fotoğrafta her şey belli zaten.Burası eski vilayet civarı.Ulucami çevresi.Biraz çeki düzen verilse eski güzel günlerine döner.Adana'ya gelen turistlerin uğrak yeri bile olur.Haksız mıyım?