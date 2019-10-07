BUGÜN NELER OLDU

Mersin'dehayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) renkli geçti. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla organize edilen festival, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridinde gerçekleştirildi. Mersinliler festivale köpek ve kedileriyle katılırken, sevimli hayvanlar ilgi odağı oldu. Chihuahua, kangal, terrier, Van kedisi gibi çok sayıda türden evcil hayvanın tanıtıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde, kedi, köpek ve kuş evi boyama, hayvan sahiplendirme, köpek eğitimi söyleşisi gibi çok sayıda etkinliğin yanı sıra yarışmalar ve konserler de düzenlendi. Etkinliğe, eğitimcileriyle katılan arama kurtarma köpekleri de yaptıkları gösterilerle alkış aldı.