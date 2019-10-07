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Toros kaplanı ateşle oynuyor

İlk ve ikinci yarının başındaki gollerle geriye düşen Güney ekibi, Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu ve taraftarını üzdü. Turuncu-beyazlı takım, 7 haftada sadece 1 galibiyet alarak ilerleyen haftalar için kötü sinyaller verdi

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Toros kaplanı ateşle oynuyor
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor İstanbul'da oynadığı maçta Cesar Grup Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. 12'de Emircan'ın penaltı golüne engel olamayan Güney ekibi, gol ararken 56'da Gimbert'in golü ile iki farklı geriye düştü. 60'da penaltıdan Arabidze ile farkı bire indiren Adana ekibi sonrasındaki ataklardan sonuç alamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta da galibiyet yüzü göremeyen turuncu-beyazlı ekip, aldığı bu sonuçla taraftarını üzdü. Rakibi karşısında vasat bir futbol ortaya koyan ekip ilerleyen haftalar için kötü sinyal verdi. Teknik direktör Levent Eriş, kazanmak için mücadele ettiklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti. Eriş, "Elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyduk. Ancak başarılı olamadık. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımızı üzdük. Üzgünüz" dedi.
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Toros kaplanı ateşle oynuyor
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