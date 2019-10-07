Toros kaplanı ateşle oynuyor

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor İstanbul'da oynadığı maçta Cesar Grup Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.60'da penaltıdan Arabidze ile farkı bire indiren Adana ekibi sonrasındaki ataklardan sonuç alamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Rakibi karşısında vasat bir futbol ortaya koyan ekip ilerleyen haftalar için kötü sinyal verdi. Teknik direktör Levent Eriş, kazanmak için mücadele ettiklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti. Eriş,dedi.