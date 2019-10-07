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Yaşlı kadının ekmek mücadelesi

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Yaşlı kadının ekmek mücadelesi
ADANA'DA sokaklarda atık kağıt toplayan yaşlı kadının ekmek mücadelesi görenlerin yüreğini burktu. Seyhan ilçesi Erdal Acet Caddesi'nde 75 yaşlarındaki kadın, dört tekerli el aracıyla atık kağıt topluyor. Soğuk, sıcak ve yağışlı havalara rağmen dört mevsim ayağına giydiği mavi terlikle Adana'nın bütün sokaklarını el arabasıyla karış karış ekmek parası için dolaşan yaşlı kadının kilometrelerce gezerek atık kağıt topladığı aracını çekmesi görenlerin hem takdirini topladı hem de yüreğini burktu. İlerlemiş yaşına rağmen atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaşlı kadın, günde ortalama 30 ile 50 TL arasında para kazanıyor.
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Yaşlı kadının ekmek mücadelesi
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