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satıcısında cephanelik çıktı

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019
Zehir satıcısında cephanelik çıktı
GAZİANTEP'TE uyuşturucu madde kullanıcısı bir kişi, evinde uyuşturucu ve silah satarken yakalandı. Evine gelen 4 kişiye uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şahsın evinde yapılan aramada ise bir cephanelik çıktı. Şahinbey ilçesinin Ertuğrul Gazi mahallesinde ikamet eden ve daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan hakkında yasal işlem yapılan B.K isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgiler alınması üzerine operasyon düzenlendi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekiplerince takibe alınan evin önüne gelen ticari taksiden inen bir şahıs ile şüpheli buluşup ticari taksi ikamet önünden hareket etmeden ekiplerce ticari taksiye baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda ticari taksiyle gelen 4 şahsın şüpheli B. K.' den uyuşturucu madde satın aldığı anlaşılırken, şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise; 8 adet gerçek tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 25 adet dolu kartuş, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli B. K ve diğer 4 şahsa yasal işlemler başlatıldı.
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Zehir satıcısında cephanelik çıktı
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