Oğlu hata yaptı anne kahroldu

T
FF 1. Lig'de Adana Demirspor
, 7 hatadır
sürdürdüğü
yenilmezlik
serisine Ekol Göz Menemenspor
maçıyla
son verdi. Rakibine
sahasında 1-0 mağlup
olan mavi-lacivertli
ekip taraftarını büyük
üzüntüye soktu. Tribünde en büyük üzüntüyü maçın 35'inci dakikasında defans oyuncu Semih Güler'in annesi yaşadı.
Oğlunun attığı geri
pasını yakalayan rakip
oyuncu topu ağlara gönderirken,
oğlu Semih
'i seyretmek
için tribünde yerini alan annesi
ile iki kız kardeşi kahroldu. Oğlunun hatası yüzünden karşılaşma boyunca tedirgin olan anne karşılaşma boyunca sürekli dua etti.
Tribünlerde Semih
aleyhinde söylenen
sözleri duyunca bir ara gözyaşlarına
hakim olamayan anneyi bazı taraftarlar
teselli etmeye çalıştı.