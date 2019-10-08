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Oğlu hata yaptı anne kahroldu

Yenilen golün ardından statta büyük sessizlik vardı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019
Oğlu hata yaptı anne kahroldu
TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, 7 hatadır sürdürdüğü yenilmezlik serisine Ekol Göz Menemenspor maçıyla son verdi. Rakibine sahasında 1-0 mağlup olan mavi-lacivertli ekip taraftarını büyük üzüntüye soktu. Tribünde en büyük üzüntüyü maçın 35'inci dakikasında defans oyuncu Semih Güler'in annesi yaşadı. Oğlunun attığı geri pasını yakalayan rakip oyuncu topu ağlara gönderirken, oğlu Semih'i seyretmek için tribünde yerini alan annesi ile iki kız kardeşi kahroldu. Oğlunun hatası yüzünden karşılaşma boyunca tedirgin olan anne karşılaşma boyunca sürekli dua etti. Tribünlerde Semih aleyhinde söylenen sözleri duyunca bir ara gözyaşlarına hakim olamayan anneyi bazı taraftarlar teselli etmeye çalıştı.
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Oğlu hata yaptı anne kahroldu
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