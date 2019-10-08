Oğlu hata yaptı anne kahroldu

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de, 7 hatadırsürdürdüğüyenilmezlikserisinemaçıylason verdi. Rakibinesahasında 1-0 mağlupolan mavi-lacivertliekip taraftarını büyüküzüntüye soktu.Oğlunun attığı geripasını yakalayan rakipoyuncu topu ağlara gönderirken,oğlu'i seyretmekiçin tribünde yerini alan annesiile iki kız kardeşi kahroldu.Tribünlerdealeyhinde söylenensözleri duyunca bir ara gözyaşlarınahakim olamayan anneyi bazı taraftarlarteselli etmeye çalıştı.