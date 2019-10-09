Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri başladı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin 2019– 2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başladı. Kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim 2019 Cuma gününe kadar devam edecek. Kayıt yenileme işlemleri, "Ders Seçimi (Ekle- Sil) işlemi" ve "Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesi" adımlarının ardından tamamlanacak. Kayıt yeniletecek öğrenciler, ders seçim işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki "Kayıt Otomasyonu" bağlantısı, "Kayıt Yenileme" linkinden yapabilecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilecek. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün olmayacak.