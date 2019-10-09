Mustafa ile Aslı’nın en mutlu günü

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Balcalı Hastanesi Müdürü Ali Önal'ın oğlu avukat Mustafa Önal, İlhan ailesinin kızları Aslı ile Seyhan Oteli'nde düzenlenen muhteşem bir düğünle evlendi. Kalabalık ir davetli topluluğunun katıldığı düğünde oğlunun evlendirmenin mutluluğunu yaşayan Ali Önal'ın heyecanı yüzünden okunuyordu. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, ÇÜ Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal, eski rektör Prof. Dr. Yalçın Kekeç'in de katıldığı gecede tüm konuklarla yakından ilgilenen Ali Önal, "Biricik oğlumun düğün töreninde bizi yalnız bırakmayarak mutluluğumuzu paylaşan tüm dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah tüm babalara böyle mutluluklar yaşatsın" dedi.