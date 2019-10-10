Atakan Ak Adana’nın gururu oldu

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6'ncı sınıf öğrencisi Atakan Ak, TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nın ulaşım kategorisinde "İşitme engeliler için araç kornası" projesiyle ikinci oldu. Diğer rakiplerini geride bırakarak Adana'ya ikinciliği getiren Atakan Ak, "İşitme engelli bireyin kullandığı aracın arka, sağ ve sol kısmında korna ya da sirene (radyo frekansı) basıldığında işitme engelli sürücü direksiyonun ön panelinde ki ışıklı uyarıcı ile kornaya basıldığını fark edecektir. LCD ekran üzerinden mesafe sensörlerinin gönderdiği bilgi ile korna veya sirene basan aracın hangi yönde ve mesafede olduğunu fark edecektir. Böylece işitme sınırlaması hangi düzeyde olursa olsun işitme engelli sürücüler korna uyarısını fark edebilecek ve daha güvenli sürüş imkanı yaşayacaklardır" dedi