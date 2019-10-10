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ÇÜTAM’ın konuğu Doç. Dr. Çetin oldu

Giriş Tarihi: 10.10.2019
ÇÜTAM’ın konuğu Doç. Dr. Çetin oldu
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi'nin bu haftaki konuğu "87. Yılında Dil Bayramı ve Türkçenin Günümüzdeki Durumu" başlıklı konuşmasıyla ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Çetin oldu. Dil Bayramının tarihi hakkında çeşitli bilgiler aktaran Doç. Dr. Çetin "12 Temmuz 1932'de kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyetinin çalışmalarını değerlendirmek ve Türkçenin sorunlarını ele almak üzere Kurucu Başkan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Eylül - 5 Ekim 1932 tarihleri arasında toplanan Birinci Türk Dili Kurultayı'nda oy birliği ile alınan kararla 26 Eylül günü Dil Bayramı olarak kutlanması kararlaştırıldı." dedi. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Türkçenin sorunlarına dikkat çekmek, Türkçenin sadeleşmesine katkı sağlamak ve dil bilincini yerleştirmek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında Dil Bayramına ve Türkçenin sorunlarına özel olarak ilgi gösterdiğini ve 1936 yılında alınan kararla Türk Dil Kurumu adını alan Cemiyetin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Konuşma sonunda ÇÜTAM katılımcılarından gelen soruları da yanıtlayan Doç. Dr. Engin Çetin'e katkı ve katılımlarından ötürü Prof. Dr. Nuran Öztürk tarafından plaket takdim edildi.

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ÇÜTAM’ın konuğu Doç. Dr. Çetin oldu
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