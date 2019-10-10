Karalar’ın elbise iddiası tepki çekti

BUGÜN NELER OLDU

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayının birinci birleşiminde AK Partili Meclis Üyesi Vedat Gündoğan ile çıkartılan işçi sayısı üzerinden takım elbisesine iddiaya giren CHP'li başkan Zeydan Karalar'ın bu davranışı tepkilere neden oldu. Önceki gün yapılan meclis toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Vedat Gündoğan, "Belediyeden 2 bine yakın işçi çıkarttınız" demesi üzerine Karalar, "Eğer bin 950 kişinin üzerinden işçi atmışsam ben sana 2 takım elbise alacağım. Eğer bu sayının altında ise sen bana alacaksın?" diyerek mecliste gergin anlar yaşatmıştı.Seçimden önce "Kimsenin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü" demelerine rağmen 6 aylık sürede yaklaşık bin 142 kişinin ekmeğiyle oynayan CHP'li Karalar iddiada 2 takım elbise kazanırken, AK Partili Gündoğan, "Bir kere Adana için alın teri dökmüş işçilerin çıkartılması, onlarla yolların ayrılması noktasında hiç kimseyle böyle bir iddiaya girmem. Ama sayın başkan çıkarttığı işçi sayısının az olduğu iddiasında bulundu. Asıl konu bu kadar işçiyi neden çıkarttın" dedi.Başkan Karalar'ın iddiaya girme konusunun doğru davranış olmadığının altını çizen Gündoğan, "Ben sayın başkanın kendisine çok önemli bir veri veriyorum. Ama o takım elbise iddiasına giriyor. Bugün Adana'da belediyede mevcut çalışanlar ve çıkarılan işçilerin psikolojileri bozuk durumda. Bu durumdayken böyle iddiada bulunmasını doğru bulmuyorum. Sayın başkana önerim üreten şehir, 24 saat yaşan şehirler oluşturalım. İşçi çıkartmayalım" diye konuştu.Bu arada Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, belediyeye 169 milyon lira borçlanma yetkisi verdi. Cumhur İttifakı'nın verdiği destekle borçlanma yetkisinin alınmasının ardından Başkan Zeydan Karalar meclis üyelerine teşekkür etti.