Malezyalı öğrenciler HKÜ’de

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Pahang Üniversitesi arasında yapılan iş birliği ile Malezya'dan altı inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi, öğrenci değişim programı ile HKÜ'ye geldi. Öğrenci değişim programı kapsamında yapılan anlaşma ile HKÜ ve Malezya'nın Pahang Üniversitesi arasında stratejik iş birliği yapıldı.Bu anlaşma ile Pahang Üniversitesinden altı inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi bir dönem boyunca HKÜ'de eğitim-öğretimini yapmak için Gaziantep'e geldi. İki üniversite arasında; ortak proje üretmek, akademik ve öğrenci değişim programı, ortak konferans ve yaz eğitimleri düzenlenmesinin planlandığı anlaşmayla kurumlar arası ilişkileri güçlendirecek çalışmalar düzenlenmesi planlandı.İlk defa Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne Malezya'dan öğrencilerin geldiğini ve yabancı öğrencileri ağırlamaktan dolayı memnuniyetini ifade eden HKÜ Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Mehmet Sakin, inşaat mühendisliği bölümünün eğitim dilinin ingilizce olmasının yabancı öğrencilerin üniversiteye adaptasyonunu ve iletişimini kolaylaştıracağını söyledi. Malezyalı öğrencilerin farklı bir kültürü tanımanın mutluluğu içinde olduğunu da belirten Mehmet Sakin: "Yıl içerisinde inşaat mühendisliği bölümleri akademisyenlerinin katıldığı "Dijital Dönüşüm Zirvesini" İstanbul'da gerçekleştirdik. Bu kapsamda sektörün önde gelen kişileri etkinliğimizde yer aldı" dedi.Sakin, "Etkinlik çerçevesinde Pahang Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisiyle güçlü ilişkiler kurarak Malezya'dan altı yabancı öğrenci üniversitemize geldi. Öğrenciler üniversitemize ilk geldiği gün itibariyle, ilk izlenimleri farklı bir kültürü tanımanın mutluluğu oldu. Gaziantep yemeklerini de çok sevdiğini belirten yabancı öğrencilerimiz, burada olmanın mutluluğunu bizimle paylaştılar" dedi.