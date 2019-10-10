Melih ABİ: Bariyerlere çarpan otomobil devrildi

BUGÜN NELER OLDU

Burası Beyazlerevler'de 8003 sokak.Maalesef cep çöplerin durumu böyle.Belli ki unutulmuş.Veya ihmal edilmiş!Yalnız fotoğrafı çekip gönderen okurumuz bir haftadan beri durumun böyle olduğunu söylüyor.Hemen yanından da sulama kanalı akıyor.Taşan çöp bu sulama kanalına düşüyordur.Temizlik elemanları bir an önce buraya el atarsa iyi olur.Görüntü kirliliğine dikkat etmeliyiz.Altaylılar Mahallesi açık pazar yeri istiyor.Mahalle sakinleri "Pazarımızın üstü yağmura güneşe karşı kapalı olacak, ama haftanın bir günü kullanmak istemiyoruz.Açık pazar haftanın hemen her günü açık olacak bir gün semt pazarı, diğer günlerde kadınlarımız için çocuklarımız için değişik amaçlarda kullanmak adına açık pazar istiyoruz" diyor.Semt pazarlarına artık çeki düzen verilmeli.Haftanın 7 günü kullanılır hale getirilmeli.Sokak aralarına kurulan neredeyse geçmişi 30 yılı bulan pazarlar artık trafik sıkışıklığına neden oluyor.