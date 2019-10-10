Salça hırsızı yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

İslahiye ilçesinde girdiği 2 evden salça ve zeytinyağı çalan hırsız yakalandı. Sattığı malzemeler bulunup sahiplerine teslim edilirken, hırsız adli makamlara sevk edildi. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince İslahiye'de meydana gelen 2 adet " Evden Hırsızlık " olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç isimli şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs alınan beyanında, her iki hırsızlık olayını da kendisinin yaptığını kabul ederek çaldığı eşyaları sattığını söyleyince yapılan çalışmalar sonucu çalınan malzemeler, 3 adet kova içerisinde toplam 35 kilogram salça ile 4 adet plastik bidon ve 1 adet teneke kap içerisindeki zeytinyağı da bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.