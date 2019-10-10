Üniversite öğrencileri için kültür gezisi düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılında üniversiteye katılan yeni öğrenciler için düzenlediği Oryantasyon Programı çerçevesinde Lefkoşa, Girne ve Mağusa şehir turları gerçekleştirildi. Yeni öğrencilerin adaya uyum sağlaması, Kıbrıs'ın tarihini, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıması ve iyi bir motivasyon ile eğitim hayatlarına başlaması amacıyla düzenlenen geziler kapsamında öğrenciler ülkemizin tarihi yerleri ile doğal güzelliklerini tanıdı. Girne Kapısı'ndan başlayan Lefkoşa gezisinde; Büyük Han, Selimiye Camii, Bedesten ve Bandabulya gibi tarihi yapıları görme ve gezme fırsatına sahip oldular. Bellapais Manastırı ziyaretiyle başlayan Girne turunda ise Karaoğlanoğlu Şehitliği ve Girne Kalesi Müzesi ziyaret edildi. Rehber eşliğinde gerçekleşen ve öğrencilerin büyük ilgisini çeken kale ziyareti sırasında katılımcılar Batık Gemi Müzesi'ni de ziyaret ederek detaylı bilgi aldılar.