Çukurova’da öğrenci kulüpleri tanıtım günleri

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Sağlık, Spor, Kültür Daire Başkanlığı'na bağlı Öğrenci Faaliyetleri Birimi tarafından 'Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri' düzenlendi. 2019- 2020 Akademik Yıl çerçevesinde kulüp kayıtları tanıtım günleriyle birlikte başladı. Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin de etkinliklerde aktif görev almasını sağlamak amacıyla Öğrenci Faaliyetleri Birimi tarafından öğrenci kulüplerinin tanıtımı için Merkezi Yemekhane önünde tanıtım stantları kuruldu. Renkli görüntülerin yaşandığı tanıtım günlerinde, öğrenci kayıtları alındı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Öğrenci Faaliyetleri Birim Sorumlusu Songül Yoltay ile birlikte öğrenci kulüplerinin kurduğu stantları gezerek, yıl içerisinde yapılacak etkinlikler ve aktiviteler hakkında bilgi aldı. Prof. Erdoğan öğrencilerin sosyal etkinliklerde görev almak için çaba sarf etmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Bu arada, tanıtım günlerinin ilk gününde stantların bulunduğu alana getirilen ve öğrencilerin tasarlayıp yaptığı elektrikli araç ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.