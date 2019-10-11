Çukurova’nın rotası lig

BUGÜN NELER OLDU

7'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçında'ye 86-62 mağlup olarak kupaya veda edenbaşantrenörü, artık lige odaklandıklarını belirtti. Ligde çok genç bir kadro ile mücadele edeceklerini belirten Yıldızoğlu,dedi ve şöyle devam etti: