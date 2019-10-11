Çukurova’nın rotası lig

2
7'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçında Fenerbahçe
'ye 86-62 mağlup olarak kupaya veda eden Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu
, artık lige odaklandıklarını belirtti. Ligde çok genç bir kadro ile mücadele edeceklerini belirten Yıldızoğlu, "Zorlu bir maratonda koşacağız. Dikkatli olmalıyız"
dedi ve şöyle devam etti: Bizim için farklı bir deneyim olacak bu sezon. Daha genç, daha alt yapı milli takımlarda olan oyuncularla mücadele edeceğiz. Bu mücadele kolay olmayacak ancak kulüp olarak bu yatırımın arkasında durmaya kararlıyız. İşimizin kolay olmadığını biliyorum. Ben takımıma güveniyorum.