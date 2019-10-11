Gültak’tan şehit ailelerine yakın ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, şehit ailelerine maddi ve manevi desteği devam ediyor. Başkan Gültak'ın talimatıyla Bolu'da 33 yıl önce şehit düşen Fadıl Alnıaçık'ın eşi Nurcan Alnıaçık'ın, Hal Mahallesi'nde bulunan evi, geçen haftalarda baştan sona yenilenmişti. Başkan Gültak; bu kez de Kıbrıs'ta; 25 yılı aşkın süre önce vatani görevi sırasında şehit olan Naci Bozoğlu'nun annesi; 74 yaşındaki Leyla Bozoğlu'nun, İhsaniye Mahallesi'nde bulunan evinin tadilatının yapılması talimatını verdi. Başkan Gültak, şehit annesi Leyla Bozoğlu'nun evini ziyaret etti, yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Şehit annesi ile bir süre sohbet eden Başkan Gültak, "Şehitlerimizin aileleri için ne yaparsak yapalım azdır. İnşallah bundan sonra çok daha güzel ve ferah bir şekilde evinde oturursun. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Vatan için, ülkemizin güvenliği için toprağa düşen şehitlerimizin bizlere emanetisiniz" dedi.