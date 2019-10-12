Belediye işaret diliyle hizmet verecek

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, işitme engellilere daha iyi hizmet verebilmeleri için çalışanlarına işaret dili eğitimi verdirdi. İlk etapta Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 750 personeline verilen eğitimle işitme engellilerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması amaçlanıyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli İşaret Dili Tercümanı Pınar İzci'nin gösterdiği işaret dili tekniklerini 5 günlük hızlandırılmış eğitimle öğrenen çalışanlardan güvenlik görevlisi olan Şahin Kayhan, "Günde ortalama 3 bin kişiyle irtibat kuruyorum. Bu sayının içerisinde engelli vatandaşlarımız da var. Onlar da bizimle irtibata geçmek istiyor lakin biz anlayamıyoruz. Yönlendirmeye çalışıyoruz ama yeterli olmuyor. Bu kursla birlikte daha iyi ve etkili iletişim sağlayacağız" dedi. Gaziantep Kart İşlem Merkezi personellerinden Aziz Çelik ise, "Büromuza işitme engelli bir kimlik çıkaracağı zaman iletişim kurmakta çok zorlanıyorduk. Soru sormada ve cevap almada sıkıntılar yaşıyorduk. İki gün önce gelen engelli vatandaşla aldığım eğitim sayesinde anlaşabildim. Sorununu o anda çözerek işlemini gerçekleştirdik. Bu bana farklı bir mutluluk ve heyecan verdi. Eğitimim tamamlandığında işaret dili sayesinde daha iyi yardımcı olacağım" diye konuştu.