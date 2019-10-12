Gültak’tan, dünya ıkıncısı veteran güreşçıye destek

MERSIN'DE Akdeniz Belediyesi, geçen yıl Makedonya'da düzenlenen Dünya Veteranlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan, bu yıl da Gürcistan'da şampiyonluk için mindere çıkacak Veteran Milli Güreşçi Ömer Ersöz'e maddi destek sağladı. Ersöz, Gürcistan'a gitmeden önce Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ı makamında ziyaret etti. Ziyareti dolayısıyla Ersöz'e teşekkür eden Başkan Gültak, sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini belirterek, belediye olarak güreşçi Ömer Ersöz'e gereken desteği vereceklerini söyledi. Gültak, "Ülkemizi ve kentimizi farklı spor dallarında temsil eden bütün sporcuların her zaman yanındayız. Şampiyonaya katılacak olan güreşçimize maddi destek sağlayacağız" dedi.

MADALYA İLE DÖNECEĞİM

Milli güreşçi Ersöz ise güreşin kendisi için büyük bir tutku olduğunu dile getirerek, ömrünün sonuna kadar güreş sporunu yapmaya devam edeceğini vurguladı. Türk Bayrağını göklerde dalgalandırmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Ersöz, "Allah'ın izni, sizlerin desteği ve halkımızın da dualarıyla ülkeme ve kentime inşallah şampiyonluk madalyası ile döneceğim" diye konuştu.