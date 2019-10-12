İzın dönüşü işten çıkartıldı

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde çalışan İsmail Şahin, düğün izninde AK Parti'ye üye kaydı yaptığı gerekçesiyle CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından işine son verildi. Konu AK Parti Meclis Üyesi Furkan Bozkurt tarafından belediye meclisinde gündeme getirilirken, göreve geldiği günden itibaren bugüne kadar 300 kişinin işine son veren başkan Aydar, "Sokakta AK Parti'nin üye kaydını yapıyordu. Biz kimseyi siyasi görüşüne göre ayırmıyoruz" diyerek anlamsız bir savunma yaptı.

EVİNİN ÖNÜNÜ SÜPÜRTTÜLER

Büyükşehir belediye meclis toplantısında gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Üyesi Furkan Bozkurt, aynı zamanda gençlik kollarında görev yapan İsmail Şahin'e sürekli mobbing yapıldığını belirterek, "Önce çöp kamyonun arkasına verdiler. Daha sonra nişanlısının evinin bulunduğu sokağa süpürtüp gururuyla oynayarak istifaya zorladılar. İstifa etmeyince tazminat ve işsizlik maaşı almaması için 29'uncu maddeden işine son verdiler. Bu durum gayri ahlaki " dedi. Daha sonra kürsüye çıkan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İsmail Şahin'in mesai saatinde sokakta AK Parti'ye üye kaydını yaptığı iddia ederek, "27 Eylül'de belediyede çalışıyor

İZIN DÖNÜŞÜ işten çıkartıldı gözüküyor ama sokakta üye kaydı çalışması yapıyordu. Biz hiç kimseyi siyasi görüşüne ayırmıyoruz ve işten çıkarmıyoruz" diyerek kendi açıklamasını yalanladı. Belediye daha önce mali hizmet bölümünde çalışan, başkan Aydar'ın göreve gelmesinin ardından temizlik işlerine sürülen İsmail Şahin, bahse konu fotoğrafın düğün iznindeyken çekildiğini belirterek, "Kesinlikle mesai saatinde içinde çekilmiş fotoğraf değil. Çünkü ben o tarihte düğün iznindeydim. 21-30 Eylül tarihleri arasında. 5 gün yasal 5 gün de belediye düğün izni verdi. Ben belediyenin içine girdiğim zaman siyasi kimliğimi dışarıda bırakırım" dedi. 6 aydır temizlik işlerinde görev yaptığını anlatan Şahin, "İstifa etmem için sürekli bana mobbing uyguladılar. Nişanlı olduğum dönemlerde eşimin bulunduğu Öğretmenevi sokağını süpürttüler. Beni rencide edip gururumla oynamak istediler. Nereye dedilerse oraya gittim. 6 ay boyunca çöp kamyonun arkasında gezdim. Davamızdan vazgeçmediğimiz dik durduğumuz için bunu yaptılar. Bir de tazminat ve işsizlik maaşı almamam için 29'ncu maddeden çıkarttılar" şeklinde konuştu.