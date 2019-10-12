Levent’ten, Dreamwork’te muhteşem konser

BUGÜN NELER OLDU

ve benzersiz yorumu ile milyonlarca hayran kitlesine sahip olmasının yanı sıra yaptığı iyilik hareketleriyle adından söz ettiren Adanalı ünlü sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı bir çağrı ile otizmli bir çocuğun babasına işveren Orhan Murat Avcı'ya sözünü tutup, DreamWork Offices'te sadece DreamWork üyelerine özel konser verdi. Adanalı ünlü sanatçı Haluk Levent, coworking (paylaşımlı) ofis konseptiyle, girişimciler, yatırımcılar, şirketler ve freelance çalışanlar için kiralık hazır ofisler, ortak çalışma alanları, kiralık toplantı odaları ve sanal ofis hizmetleri sunan Dreamwork Offices'e girişinde yoğun bir hayran kitlesi sevgi gösterileri ile karşılandı.