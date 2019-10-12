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Yeniden basarabiliriz

’u 12 yıl aradan sonra ’e çıkartan isim olarak tarihe adını yazdıran teknik direktör üç yılın ardından ikinci kez göreve başladı. İpekoğlu, “Tekrardan neden olmasın. Başarılı bir noktaya geleceğiz” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Yeniden basarabiliriz
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un yeni teknik patronu Engin İpekoğlu ayağının tozuyla geldiği Adana'da SABAH'a konuştu. İpekoğlu, ikinci Adanaspor döneminin başladığını belirterek, 2015-16 sezonunda yaşanan şampiyonluğu tekrar etmek istediklerini söyledi. Büyük bir camiaya geldiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Başkan Bayram Akgül'den teklif geldiğinde hiç düşünmede 'evet' dedim" diye konuştu. Adanaspor'un kadro kalitesi olarak bulunduğu konumu hak etmediğini ifade eden İpekoğlu, "Çok iyi ve kendini kanıtlamış oyunculardan kurulu bir ekip. Bu net bir şekilde ortada. Adanaspor'da daha önce şampiyonluk yaşadık. Şimdi yeniden göreve geldik. Taraftarın beklentisi büyük. Takımı başarılı bir noktaya getireceğiz. Baskı unsuru oluşturmadan, bütün camiamız ile birlikte başarıya odaklandık" dedi.
Takımın yeri burası değil
Takımın iyi oyunculardan oluştuğunu söyleyen İpekoğlu, "Tüm camia olarak başarıya kitlendik. Bu takım bulunduğu yeri kesinlikle hak etmiyor" diye konuştu.
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