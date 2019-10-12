Yeniden basarabiliriz

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig takımlarından'un yeni teknik patronuayağının tozuyla geldiği Adana'da'a konuştu., ikincidöneminin başladığını belirterek, 2015-16 sezonunda yaşanan şampiyonluğu tekrar etmek istediklerini söyledi. Büyük bir camiaya geldiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam,diye konuştu.'un kadro kalitesi olarak bulunduğu konumu hak etmediğini ifade eden İpekoğlu,dedi.Takımın yeri burası değilTakımın iyi oyunculardan oluştuğunu söyleyen İpekoğlu, "Tüm camia olarak başarıya kitlendik. Bu takım bulunduğu yeri kesinlikle hak etmiyor" diye konuştu.