Yeniden basarabiliriz

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FF 1. Lig takımlarından Adanaspor
'un yeni teknik patronu Engin İpekoğlu
ayağının tozuyla geldiği Adana'da SABAH
'a konuştu. İpekoğlu
, ikinci Adanaspor
döneminin başladığını belirterek, 2015-16 sezonunda yaşanan şampiyonluğu tekrar etmek istediklerini söyledi. Büyük bir camiaya geldiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Başkan Bayram Akgül'den teklif geldiğinde hiç düşünmede 'evet' dedim"
diye konuştu. Adanaspor
'un kadro kalitesi olarak bulunduğu konumu hak etmediğini ifade eden İpekoğlu, "Çok iyi ve kendini kanıtlamış oyunculardan kurulu bir ekip. Bu net bir şekilde ortada. Adanaspor'da daha önce şampiyonluk yaşadık. Şimdi yeniden göreve geldik. Taraftarın beklentisi büyük. Takımı başarılı bir noktaya getireceğiz. Baskı unsuru oluşturmadan, bütün camiamız ile birlikte başarıya odaklandık"
dedi.
Takımın yeri burası değil
Takımın iyi oyunculardan oluştuğunu söyleyen İpekoğlu, "Tüm camia olarak başarıya kitlendik. Bu takım bulunduğu yeri kesinlikle hak etmiyor" diye konuştu.